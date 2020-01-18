Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Edin Visca, 27. dakikda Demba Ba, 34. dakikada İrfan Can Kahveci ve 41. dakikada Mahmut Tekdemir atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 64. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran ve 3 maçlık galibiyet serisi tutturan Başakşehir puanını 36 yaptı. Devre arasında Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.