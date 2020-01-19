Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti. Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.
Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış
19.01.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalması sonrasında taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi, Sivassporlu futbolcuları alkışladı.
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti. Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivasspor,abdullah avcı,
676126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676126.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
4
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
5
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
6
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor 6 - 0 Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
4
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
5
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
6
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
7
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
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17.01.2020 19:00
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ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor 1 - 1 Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
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