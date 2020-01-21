Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin yeni adresi netleşmek üzere.

İngiliz The Sun Gazetesi'nin özel haberine göre; Fransız orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a çok yakın. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Nzonzi'nin West Ham United'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

DAVID MOYES ÇOK İSTİYOR

West Ham'ın hocası David Moyes'un da Nzonzi'yi çok istediği ve daha önce Premier Lig tecrübesi olduğu için, Declan Rice ve Mark Noble'la rekabet edebileceği belirtildi.

Galatasaray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Nzonzi, sarı kırmızılı takımla 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.