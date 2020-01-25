Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Denizlispor, Süper Lig’in ilk yarısında Kasımpaşa’da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Syam Ben Youssef’le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulübün sportif direktörü Burak Özsaraç da yer aldı.