Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Trabzonspor’dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Bordo-mavililer daha önce Beşiktaş’ın da gündeminde olan Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek üzere Trabzon’a gelen Brezilyalı oyuncunun transferi, bir süre önce erteleme krizi yüzünden atışan iki kulübü bir kere daha karşı karşıya getirdi. Trabzonspor Kulübü, sözleşmesinde “40 bin avroya serbest kalır” maddesi bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, düşük maliyeti sebebiyle kaçırmak istemedi ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de onayıyla 2,5 yıllığına renklerine kattı.



> FIFA’ya şikâyet

Şampiyonluk için Trabzon’u seçtim ∂ Trabzonspor’un flaş transferi Guilherme, büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu “Trabzonspor’u şampiyonluk için tercih ettim” diye konuştu.

40 BİN AVROYA Bedavaya yıldız ∂ Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da bulunan Guilherme’nin BTC Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin avroluk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme’nin menajeri Rabalinho’nun bu rakamı 40 bin avroya indirdiği belirtildi.

KURAL GEREĞİ Malatya maçında oynamıyor ∂ Guilherme, deprem sebebiyle ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçında bordo-mavili formayı giyemeyecek. Erteleme müsabakalarında, talimat gereği yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulübünde tescilli olan futbolcular yer alabiliyor.

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Sezonun flaş takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme, bu sezon 19 haftada 5 gol, 6 asist kaydetti. Guilherme, kupada ise 4 maçta 2 gol kaydetti. Ancak Yeni Matalyaspor cephesi bordo-mavililerin bu hamlesine sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada “Trabzonspor, sözleşmeli futbolcumuzla kulübümüzün izni olmadan görüşmeler yapmıştır. Oyuncumuzun ayartılması futbolun yazılı kuralları dışında ahlakına da uymamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin günü kurtarmak adına yaptıkları, büyük camiamız tarafından hiç bir zaman unutulmayacaktır. FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır” ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, maddi imkânsızlıklardan dolayı Guilherme’nin transferini bitirememişti.​5/6Sezonun flaş takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme, bu sezon 19 haftada 5 gol, 6 asist kaydetti. Guilherme, kupada ise 4 maçta 2 gol kaydetti.