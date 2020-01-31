Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle gücüne güç kattı. Onyekuru ve Saracchi kiralandı, Jesse transfer edildi, Linnes ile Emre Akbaba’ya yeniden lisans çıkarıldı. Yani sarı-kırmızılılar ocak ayında takıma beş isimle katkı yaptı. Ancak gelenlerle yüzü gülen Aslan, aynı başarıyı gönderilecek oyuncularında yakalayamadı. Sadece Babel’i, Ajax’a kiralayan Galatasaray’da transfer döneminin kapanmasına saatler kala yabancı kontenjanı doldu taştı. Teknik heyetin isteği üzerine son ana kadar bir de stoper takviyesi için yoğun çaba harcanırken, eğer bu hamle yabancı bir oyuncu ile gerçekleşirse sayı 18’e çıkacak.



> Mali külfet

Roma’dan kiralanan Nzonzi, disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Fransız oyuncu sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlayan isimlerden biriydi. Nzonzi’nin Rennes ile transfer görüşmesi için ülkesine gitmesi yönetimin yüzünü güldürdü. Gönderilmesi planlanan oyunculardan birisi de Nagatomo. Eğer Japon oyuncu da kendisine kulüp bulursa, Galatasaray’ın kontenjan sıkıntısı kalmayacak. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın ise lisansı askıya alınacak. Nzonzi ve Nagatomo başka bir yere imza atmazsa sarı-kırmızılılar toplamda sezon sonuna kadar 2 milyon 625 bin avro ödemek zorunda kalacak.



Cimbom’a genç Aslan

∂ Galatasaray transferin son saatlerinde altyapıya bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Boluspor’daki performansıyla dikkat çeken Erkan Süer’i renklerine kattı. Boluspor Kulübü, 18 yaşındaki oyuncunun transferini duyururken, genç futbolcuya teşekkür etti.



Akbaba forvete

Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Falcao’nun yokluğunda, Fatih Terim’in Emre Akbaba’yı forvette oynatacağı öğrenildi. Sakatlığını atlattıktan sonra muhteşem bir dönüşe imza atan Emre, Kayseri maçında Terim’in jokeri olacak. Öte yandan Kayseri hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar U19 Takımı’yla bir hazırlık maçı yaptı.