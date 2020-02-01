Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 22. hafta maçlarıyla devam edildi. Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti. Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78

Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74

Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70

Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81

ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79

Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85

Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G M A Y Av. Puan

1. Anadolu Efes 22 19 3 1901 1690 211 41

2. CSKA Moskova 22 16 6 1817 1664 153 38

3. Barcelona 22 16 6 1855 1716 139 38

4. Real Madrid 22 16 6 1843 1705 138 38

5. Maccabi FOX 22 14 8 1824 1691 133 36

6. Panathinaikos 22 13 9 1920 1869 51 35

7. Valencia 22 11 11 1812 1822 -10 33

8. AX Armani Exchange Milan 22 11 11 1689 1738 -49 33

9. Fenerbahçe Beko 22 10 12 1711 1717 -6 32

10. Kızılyıldız mts 22 9 13 1637 1658 -21 31

11. Olympiakos 22 9 13 1795 1821 -26 31

12. Khimki 22 9 13 1885 1916 -31 31

13. Zalgiris 22 8 14 1701 1675 26 30

14. Baskonia 22 8 14 1627 1747 -120 30

15. ASVEL 22 8 14 1636 1803 -167 30

16. ALBA Berlin 22 7 15 1784 1887 -103 29

17. Zenit 22 7 15 1613 1759 -146 29

18. Bayern Münih 22 7 15 1649 1821 -172 29