Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes’in ABD kökenli süper yıldızı Shane Larkin, Türkiye Millî Takımı’nda oynamaya karar verdiğini açıkladı. Larkin “Türkiye Millî Takımı’na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım” dedi.

Türkoğlu çok mutlu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin’in açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkoğlu “Bizi mutlu eden bir haber aldık. Bu kadar değerli bir oyuncuyu millî takımımızın bünyesinde bulunduruyor olmak bizi mutlu edecek. Bu tercihinden dolayı Shane Larkin’e teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep beraber güzel işler yaparız” dedi. Millî takımın koçu Ufuk Sarıca da Larkin’i kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken “Wilbekin de Larkin’le beraber bizimle olacak. O da iyi bir sezon geçiriyor” dedi.