Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Fenerbahçe’nin Kırklareli sınavı öncesi teknik direktör Ersun Yanal’dan oyuncularına uyarı geldi. Ligdeki şampiyonluk yürüyüşünün aynı ciddiyetle kupada da sürmesi gerektiğini belirten Ersun Hoca “Bizim için Türkiye Kupası da son derece değerli, hedefimiz her iki kulvarda da zafere ulaşmak” derken Kırklarelispor’un hafife alınmayacak bir rakip olduğunun altını çizdi. 2. Lig’de mücadele eden yeşil-beyazlıların saygı duyulması gereken bir performansa imza attığını belirten Yanal “Buraya kadar 3 Süper Lig ekibini eleyerek geldiler” ifadesinde bulunurken, “Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Sakın rakibi hafife almayın” ikazı yaptı.

> Yedeklerin günü

Kupa mücadelesinin kendilerine aynı zamanda Trabzonspor’la bir rövanş fırsatı sunduğunu da hatırlatan Ersun Yanal, “Karşımıza kim gelir bilemeyiz. Ama hedefimiz son derece net. O kupa Kadıköy’e gelecek” sözleriyle oyuncularından zafer istedi. Ligde oynayacakları Alanya maçını da düşünerek Kırklareli karşısına rotasyonlu bir kadro çıkarmayı planlayan Yanal’ın savunmada yepyeni bir dörtlüye şans vermesi bekleniyor. Sağda Dirar, solda Deniz’i düşünen tecrübeli hoca, stoperde ise Falette-Rami ikilisine şans vermeyi planlıyor. Yanal’ın rövanşın Kadıköy’de olması güvencesiyle yedek oyuncularını sahaya süreceği belirtiliyor.



MERİH DERS OLDU

Yusuf Mert gerçeği

∂ Merih Demiral’ı bedavaya elinden kaçıran Fenerbahçe, Yusuf Mert Tunç’ta aynı hataya düşmedi. Portekiz 2. Lig takımı Varzam’a imza atan Mert için ücret talep etmeyen yönetim oyuncunun bonservisinin yüzde 50’sini elinde tuttu. Sözleşmeye ‘350 bin avroya geri döner’ maddesi eklendi.



AKLINIZ NEREDEYDİ

Parlayan yıldızlar

∂ Fenerbahçe’ye hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların bu sezonki performansı şaşırtıyor. Kadıköy’de unuttuğu futbolu Monaco’da hatırlayan Slimani, devlerin radarına girerken, Ayew, Frey ve son olarak Moses dikkat çeken işler yapıyor. Benzia ile Reyes ise istikrarlarını (!) koruyor.



BENZIA SALLADI

Hocanın sözü geçmiyor

∂ Dijon formasıyla Fransa’ya dönen Yassine Benzia çarpıcı ifadeler kullandı. “Yurt dışında işler kolay değil” diyen Benzia, “Fenerbahçe ve Olimpiakos’taki kayboluşunu, “Oralarda başkan ve taraftarın isteği önemli. Teknik direktörün sözü geçmiyor” ifadesiyle aklamaya çalıştı.



KUPA MOTİVASYONU

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor’a misafir olacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla günü tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.30’daki mücadele için akşam kara yoluyla Kırklareli’ye gitti.



14.30’DA BAŞLAYACAK

Kupa’da rakip Kırklarelispor

∂ Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor’a misafir olacak. GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında Atatürk Stadı’nda 14.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka, A Spor’dan canlı yayınlanacak.