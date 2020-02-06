Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Sağanak yağmurun rüzgârla dans ettiği havada, üç Süper lig takımını eleyerek sezonun sürpriz takımı apoletini takan Kırklarelispor, çifte kupa hedefinde yürüyen Fenerbahçe’yi misafir etti. Ligde Trabzonspor’a kaybederek morali bozulan sarı-lacivertliler, yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkmasına rağmen teselli bulmakta zorlanmadı. Maçın ilk dakikasından itibaren meşin yuvarlağı tapulayarak rakip yarı alana kamp kuran Fenerbahçe, 34’de kazandığı penaltıyı Deniz Türüç’ün panenka sevdasıyla üstten autla heba etse de, ilk yarıyı üstün tamamlamayı başardı. 43’te Zajc’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İbrahim’in sektirdiği topu kapan Rodrigues, Mevlüt Erdinç’i gördü. Sarı-lacivertlilerin kayıp golcüsü, boş kaleyi tutturmakta zorlanmadı: 1-0.



> Kadıköy’de formalite...

Turu ilk maçta garantiye almak isteyen Fenerbahçe’nin ikinci yarıya daha arzulu girişi meyve vermekte gecikmedi. 50’de Zajc, 51’de Mehmet Ekici uzaktan şutlarla kaleyi yoklarken başarılı kurtarışlar yapan İbrahim, 52’de Mevlüt Erdinç’in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sürpriz vuruşta çaresiz kaldı: 2-0. Kırklareli’nin direncini kıran gol ise 57’de geldi. Isla’nın altı pasa çevirdiği topta Rodrigues’in vuruşunu kaleci İbrahim çeldi ama boşta kalan topu İbrahim Sürgülü kendi kalesine yolladı: 3-0. Mevlüt’ün 65’teki hat-trick heyecanı, Ferdi’nin 86’daki gol sevinci ofsayt bayrağıyla yarım kaldı. Deniz’in 88’deki füzesinin gol değeri kazanmasına ise Tolgay’ın elle oynaması engel oldu. 90’da Kırklareli Deniz’le direğe takılırken Fenerbahçe net bir galibiyetle tur için büyük avantaj sağladı.



MEVLÜT ERDİNÇ:

Futboldan önemli şeyler var

Kanarya’nın yedek forveti Mevlüt Erdinç dün iki gol birden attı ama maç sonunda onun da açıklamalarında Van’da yaşanan acı olay vardı: Çok üzgünüz. Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu anda maçı konuşmak istemiyorum. Bugün futboldan daha önemli şeyler vardı.



FENERBAHÇE’NİN HOCASI ERSUN YANAL’DAN MAÇ SONU YORUMU:

Sahayı düşünemiyoruz

Maç sonunda galibiyet sevinci değil hüzün vardı. Sebebi de Van’da çiğ düşmesi sonrası askerlerimizin ve kurtarma ekiplerinin hayatını kaybetmesiydi. Kanarya’nın hocası Ersun Yanal 3-0 galip geldikleri maç sonrası “Tabii afete hepimiz çok üzüldük. Sahayı düşünemiyoruz. Van’da olanlardan çok etkilendik. Herkesin başı sağ olsun” dedi. Maçta bir penaltı kaçıran ancak çok çabalayan Deniz Türüz de “Van’da çığ düştüğünü öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu bir kez daha gördük. Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur” dedi. Ferdi Kadıoğlu da “Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Kırklareli’deki taraftara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.