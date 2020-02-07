Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin problemi rakipleri değil kendisi! Birçok spor otoritesine göre özellikle son haftalardaki performansıyla ligin en iyi futbolu oynayan takımı olarak kabul edilen sarı-lacivertlilerin sıkıntısı sezon başından beri aynı. Savunmadaki bireysel hatalar ve son vuruşlardaki beceriksizlik. Geride kalan 20 haftanın 15’inde kalesinde gol gören Ersun Yanal’ın öğrencileri bu maçların 11’inde kaleye gelen ilk şutun ağlarla buluşmasına engel olamadı. Bireysel hatalardan fazlasıyla canı yanan Fenerbahçe, bulduğu gol pozisyonları da cömertçe harcamayı da âdeta abarttı. Açık arayla ligin en çok net gol fırsatı üreten takımı olan sarı-lacivertliler, iş çerçeveyi tutturmaya geldiğinde ise sınıfta kalıyor.



> 12 top direkten döndü

Şu ana kadar rakip filelere 39 gol gönderen Fenerbahçe tam 12 defa direklere takıldı. Trabzonspor (43) ve Alanya’nın (40) ardından, Sivas ve Başakşehir’le en skorer üçüncü takım durumunda olan sarı-lacivertliler ürettikleri fırsatların ancak yüzde 30,4’ünde topun santraya ulaşmasını sağladı. Fenerbahçeli pozisyon üretmede ve topa sahip olmakta Avrupa devleriyle yarışırken, pozisyonları gole çevirmede Süper Lig’in en kötüsü olarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu durumdan rahatsız olan teknik direktör Ersun Yanal “Her şeyi bu kadar doğru yaparken bu eksiklik sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz” dedi.



ŞİKE DAVASI

Yıldırım’ın beraati kesinleşti

∂ 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “futbolda şike” davasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin “usul eksikliği” sebebiyle bozduğu beraat kararını inceledi ve “Çete kurmak” suçlaması sebebiyle Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraati kesinleşti. Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu için de “şike”den beraat kararları çıktı.



Alanya alarmı

Sahasında oynayacağı kritik maç öncesi kupada Kırklareli’yle moral bulan Fenerbahçe’de Ersun Yanal, oyuncularını ikaz etti. Ligin en çok gol atıp en az gol yiyen takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini hatırlatan Yanal “İlk maçı hatırlayın. Kadıköy’de kazanmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayın. Artık hata istemiyorum” vurgusu yaptı.