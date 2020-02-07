Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Kevin Prince Boateng, sonunda hayallerine kavuştuğunu söyledi. Kulübün Youtube kanalına konuşan Boateng iki yıldır siyah-beyazlı kulüple görüştüğünü söylerken, “Birlikte büyüdüğüm pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı, haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar ve ‘Nihayet eve gidiyorsun” dediler. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş’ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi düşlüyordum” dedi. Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak imza attıktan sonra bunu daha iyi anladığını belirten 32 yaşındaki oyuncu, “Buradaki profesyonellik seviyesi çok yüksek. Kulübün yapısı sağlam. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor” sözlerini kullandı.



> Beklentiler yüksek

Gaziantepspor ile oynanacak maçta forma giymeyi çok istediğini söyleyen Boateng, “Sergen Yalçın’la konuştuk ve bana ‘Senin neler yapabileceğini biliyorum, zaten bunu yaparsan takıma katkın çok büyük olacaktır’ dedi. Taraftarın önüne çıkmak için de sabırsızlanıyorum. Beşiktaş taraftarının ne kadar çılgın olduğunu bütün dünya biliyor. Arkadaşlarım zaten ‘Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyi taraftarı’ diye anlatıyor. Benim de taraftarlardan bir beklentim var; bize destek olsunlar” diye konuştu. Şu ana kadar Beşiktaş’ta her şeyin pozitif olduğunu vurgulayan Boateng, “Dünyanın birçok yerinden farklı kulüpte oynadım. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim; Beşiktaş gerçekten çok büyük” dedi.



Cevabım sahada

Sakat olduğuna dair çıkan söylentilere aldırmadığını söyleyen Kevin Prince Boateng “Sahaya çıktığım zaman konuşacağım ve o zaman herkes benim sakat olmadığımı görecek” ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk şarkısı benden

İbrahim Tatlıses’in ‘Bi’ tanem’ şarkısını çok sevdiğini ve gol attıktan sonra bu şarkının çalınmasını istediğini söyleyen Boateng “Çocukken İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş dinleyerek büyüdüm. Şampiyon olursak statta Türkçe şarkı söylemek isterim” dedi.