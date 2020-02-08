Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

Son 10 maçta 4 puan

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise, 16 puan topladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 10 müsabakada 4 puan elde edebildi.

Ligin geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak.

32. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.