Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.
44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği XI: Nordfeldt; Erdem, Flavio, Toure, Halil; Baiano, Yasin, Sessegnon; Candeias, Sefa, Nadir Çiftçi.
Trabzonspor XI: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Obi Mikel, Sosa, Ndiaye; Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.