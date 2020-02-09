Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Konya’da oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Ligde 4 galibiyeti olan Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, son 14 haftada sadece 1 defa kazanabildi ve yeşil-beyazlılar o maçta Ankaragücü’nü deplasmanda tek golle devirdi. Yeşil-beyazlılar evindeki son golünü de 2 Ekim 2019’da atmıştı.

Denizlispor ise 2020 yılında henüz ligde galibiyet alamazken, 6 haftadır 3 puan yüzü göremedi. Bu beraberlikle Konyaspor 20, Denizlispor 24 puana ulaştı. Konyasporlu taraftarlar maç içinde Aykut Kocaman’ı istifaya davet etti. Maç sonrası konuşan Kocaman “Taraftarlarımız serzenişlerinde haklı. Bu konuda hiçbir beklenti içerisinde olmadan yönetimin kararına saygı duyarım” dedi.

> Furkan Berk Yaşar - Konya (İHA)