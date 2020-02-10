Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki yüksek gerilim ve göndermeler devam ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bordo-mavililer için sert ifadeler kullanırken 1- 1’lik Alanya beraberliği sonrasında da TFF’ye, MHK’ye hakemlere göndermeler yapmıştı. İşte gece yarısı Trabzonspor cephesinin resmî yetkilisinden sarı-lacivertlilere toplu ve genel bir karşılık verildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın bütçeden, hakem hatalarına kadar beş maddelik göndermesinin özeti şöyle:



> Daha yemiyoruz

“Biz ‘bütçeyi’ dengelemekle uğraşırken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca euroya futbolcular alarak şov yapıyordunuz! TFF Lisans Talimatı sadece Trabzonspor için çıkmadı. Talimata uyan suçlu mu? Yıllardır hakem hatalarından en çok canı yanan kulüp biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Saha içi başarısızlığınızı dışarda arama çabanızı anlıyoruz. Lakin kral artık; ÇIPLAK! Biz daha yemiyoruz.



BAIANO’DAN MESAJ

Herkesten özür dilerim

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında arka arkaya tekmeler atan ve sonrasında Alexander Sörloth’un kırmızı kart görmesine sebep olan Fabricio Baiano Instagram hesabından “Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.



“Sörloth’a bir maç ceza verilsin!”

Gençlerbirliği maçında Baiano’nun tekmelerine dayanamayan ve rakibini yüzünden iten Sörloth kariyerinin ilk kırmızı kartını görmüştü. Taraftar sosyal medyada “Sörloth’a bir maç ceza verilsin” diye kampanya başlattı. Eğer Norveçli bir maç ceza alırsa bunu kupada Erzurum maçında çekecek ve ligdeki Sivas maçında forma giyebilecek.



ÇİMŞİR DİKKAT ÇEKTİ:

Oyuna gelmeyin!

Trabzonspor’da Nwakaeme’nin ardından Sörloth’un da benzer durumdan kart görmesi uyarı sistemini yeniden devreye soktu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, haklı durumdayken haksız gibi göründüklerini ve bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak “Ligin son haftalarına giriyoruz ve her maç zor geçiyor. Rakiplerin tahrikleri ve hakemlerin yanlış kararları olacaktır. Ama önemli olan sizin sakin olmanız ve oyuna gelmeden saha içinde kalmanız” ifadesini kullandı. Nwakaeme de hakemin faulü vermemesinin ardından itirazlardan direkt kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.