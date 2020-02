Türkiye Gazetesi

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası isim vermeden önceki gün kendisini eleştiren F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a cevap verdi. Cengiz, “Fenerbahçe de Beşiktaş da Trabzonspor da bizim düşmanımız değil. Deşarj olması gereken futbolu, nefret şarjı haline getirmeyelim” diyerek barış çağrısı yaparken, “Siz güldüğünüzü söylüyorsunuz ama her zaman ağlıyorsunuz. Geçen sezon kulüplerle biz Rusya deplasmanındayken ‘Hakemler de insandır, onlar da hata yapar’ diyordunuz. İnsanları sokağa dökmek gibi söylemlerden kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz, öfkenizde haklı da olabilirsiniz ama kitlelere bunu yansıtmamamız lazım. Sportif duyguları şiddete yönlendirmeyelim” şeklinde konuştu.



> Eşit ve adil olsun

Cengiz şöyle devam etti: “Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey hayatlarında onları ağlatmaz. Biz 2 hafta sonra derbide kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz. Dostça, eşit ve adil, en az hakem hatasının olduğu bir maç olsun istiyoruz. İster inanın ister inanmayın. 6-0 yenildiğimiz sene Beşiktaş şampiyon olmuş, peki, onları da tebrik ederim. Bunun için TV programı yaptılar. Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar... Biz Galatasaray Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na 4 maddenin hiçbirine uymayan limit artırımını sorduk. Hâlâ da cevabını alamadık...”



GALİBİYETİ KAÇIRDI

Kayserispor tutunamıyor

Ligin dibine demir atan Kayserispor, ‘6 puanlık’ maçta evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta bol gol, bol pozisyon ve heyecan vardı. Gol perdesini 41’de Mensah penaltı vuruşuyla açtı. Antalyaspor bu gole üç dakika sonra Sinan Gümüş’ün penaltı vuruşuyla karşılık verdi. İkinci yarının hemen başında Henrique ile Kayseri yeniden öne geçse de Antalyaspor 83’te Fredy ile kritik deplasmandan 1 puan çıkardı: 2-2.

> Alparslan Ötüken - Kayseri (İHA)



7- Bu sezon Süper Lig’de en fazla penaltı golü atan takım 6 kezle Galatasaray’dı. Kasımpaşa mücadelesinde bir penaltı daha gole çevrildi.



DÖNDÜ AMA...

Saracchi sakata geldi

Konya maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, 14 gün sonra formasına kavuştu. Adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecini tamamlayan Uruguaylı sol bek, on bir başladığı maçın 4. dakikasında sakatlandı. Başı dönen Saracchi yerini Martin Linnes’e bıraktı.



G.Saray seriye bağladı

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar dünkü maçla birlikte Süper Lig’de üst üste 5. maçını da üç puanla tamamladı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor (5-0), Denizlispor (2-1), Konyaspor (3-0), Kayserispor (4-1) ve Kasımpaşa’yı (3-0) mağlup etti. Öte yandan Aslan, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de deplasmanda bu sezon ilk defa üst üste iki galibiyet almış oldu. Sarı-kırmızılılar Paşa’dan önce de Konyaspor’u dış sahada 3-0’lık skorla mağlup etmişti.



MAÇA İLGİ AZDI

Cimbom yalnız değildi

Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününü tamamen doldururken, maç boyunca tezahüratlarıyla takımını destekte bulundu. Ev sahibi taraftarlar ise karşılaşmaya ilgi göstermedi.