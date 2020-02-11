Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Alanya’yla berabere kaldığı maçın ardından başkanından yöneticisine, teknik heyetinden taraftarına tüm sarı-lacivertlilerin hedefinde karşılaşmayı yöneten Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat yer alıyordu. Verilen, verilmeyen, tekrarlanan penaltıların konuşulduğu günlerde yükselen farklı bir ses pek fazla duyulmadı. FB TV kameralarına konuşan Max Kruse, hakemden çok kendi performansları üzerinde duruyordu. Alman yıldız; “Hakem hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum performansımız iyi değildi” ifadelerini kullandı.



> Savaşmaya devam

Bu sezon ilk defa evinde oynadığı bir lig maçının ilk yarısında rakip kaleye isabetli şut atamayan Fenerbahçe’nin öz eleştiri yapan yıldızı, “Şampiyon olmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz” derken, “Daha iyi futbol oynamalıyız. Taraftarlarımız hep yanımızda ve onlara iyi futbol, galibiyetler hediye etmek istiyoruz. Her zaman iyi oynamayabilirsiniz ama devam edeceğiz, çalışacağız” diye konuştu.





Gözler kupada

Fenerbahçe, kupada 3-0’lık galibiyetin rövanşında bugün Kırklarelispor’u 20.30'da ağırlayacak. Ligdeki Hekimoğlu maçı kar sebebiyle tatil edilen Kırklareli, Trabzon’dan İstanbul’a rötarlı dönebildi. Trakya ekibinin uçağı kalkamasaydı Kadıköy’deki karşılaşma ertelenecekti.



F.BAHÇE DERNEKLERİnden

Özdemir'e istifa çağrısı

F.Bahçe dernekleri yayınladıkları ortak bildiriyle TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti. Dernekler, TFF yönetimi ve ilgili kurullarının, saha içi ve saha dışında sarı-lacivertli kulübe karşı haksız kararlar aldığını ve Özdemir'e güvenlerinin kalmadığını dile getirdi.



ALTAY KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Uzaktan yemiyor

∂ F.Bahçe'nin kalecisi Altay'ın ceza sahası dışından gelen şutlardaki kurtarma yüzdesi son haftalarda arttı. Şimdiye kadar 5 maçta kalesini gole kapatan Altay, ceza sahası içinden 22, dışından ise 20 kurtarışa imza attı. Genç eldiven ceza sahası dışından sadece 2 gol yedi.



PAS VE PRES

Fenerbahçe dün akşamki idmanıyla Kırklareli maçı hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



ŞEHİT HABERLERİ ÜZERİNE

Ali Koç, FB TV yayınını yapmadı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İdlib’den gelen şehit haberleri üzerine dün FB TV’de yapmayı planladığı açıklamaları iptal etti. Yayına çıkan Koç “Hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık. Camiamızı devletimizle karşı karşıya getirmeye çalışan algı oyunlarını, bunları kimlerin yaptığını anlatacaktık. Ancak İdlib’de beş kahraman askerimizi şehit verdik. Bu haberi aldıktan sonra programı yapmama kararı aldık” dedi.