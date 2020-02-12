Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde yapıldı. Toplantıya Süper Lig başkanlarının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı. Toplantıya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerinin de başkanları iştirak ederken, F.Bahçe’den hiçbir temsilci yer almadı.



> Koç, Sepil’i aramış

Riva’daki toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleriyle ilgili özel hazırlanmış slaytlar ve görüntülerle bilgilendirme yapıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “MHK yetkilileri, kulüp başkanlarını bilgilendirdi, sorularımızın cevaplarını aldık. Lisans uygulamasının önümüzdeki sezon nasıl olacağını tartışmamız gerekiyordu, tartıştık. Ali Koç Başkan, beni aradı ve şu ortamda kendisinin katılmasının doğru olmayacağını, toplantının da selameti açısından gelmeyeceğini ifade etti” açıklamasını yaptı.



Yarış VAR’la güzelleşti...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıyla ilgili “MHK yetkilileri anlattılar, başkanlar taleplerini iletti, çok verimli oldu. Herkes onu bunu konuşuyor ama tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı. VAR sistemi sayesinde yedi-sekiz takım şampiyonluğa oynuyor” ifadelerini kullandı.



Ertelemenin şekline itiraz ettik

Malatya’daki maçın ertelenmesi ve sonrasında Guilherme transferi yüzünden karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Y. Malatyaspor’un başkanlık dünkü toplantıda yüzleşti. Gevrek “Biz aslında maçı oynamak istemedik, illa oynansın demedik. Biz ertelemenin şekline karşı çıktık. Yani tek tarafın isteğiyle yapılmasına tepki gösterdik. Kendimizi anlatamadık. Guilherme transferiyle de kardeşliğimizi zedeleyecek duruma getirdiler. Etik olmadığını yüzlerine de söyledim. Oyuncuyu herkesin söylediği gibi 40 bin avroya almadılar. Transfer yaklaşık 500 bin avroya bitti” dedi.



Özsoy PFDK'da

∂ F.Bahçe'de İkinci Başkan Semih Özsoy, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Gençlerbirliği maçında oyundan atılan Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth da tedbirli olarak sevk aldı.