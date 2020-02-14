Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Alanya’yı 3-1 yenmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. İlk maçta Galatasaray 2-0 mağlup olduktan sonra birçok kesimde İstanbul temsilcisinin turu geçmesine imkânsız gözüyle bakılıyordu. Ancak Aslan evinde oynadığı mücadelede ligin en az gol yiyen üç takımından biri olan Alanya’ya üç gol atma başarısı gösterdi. Mücadelesi ve ortaya koyduğu performansla da kupaya veda etmesine rağmen taraftarını mutlu etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikle âdeta yıkılan Galatasaraylı oyuncuları önce tribünler bağrına bastı. Daha sonrasında ise teknik ekip, oyuncularını soyunma odasında alkışlarla karşıladı. Bu sezonun en etkili oyunlarından birinin ortaya konması başta Fatih Terim olmak camiayı memnun etti.

En güçlü aday biziz

Tecrübeli teknik adam soyunma odasında üzgün olan oyuncularına “Başınızı dik tutun. Kupadan elendik ama bu oyunu oynayabildiğinizi hem kendinize hem de herkese gösterdiniz. Şimdi önemli olan bunu devam ettirmek. Böyle oynarsak mayısta ipi göğüsleyen biz oluruz. Şampiyon olarak kupadan elenmeyi telafi edebiliriz. Bugünden sonra oynayacağımız oyun bu. Ortaya koyduğunuz karakter ile beni gururlandırdınız” diyerek oyuncularını tebrik etti. Lig maratonunun önemine değinen Terim “Ligde birçok şeyin çabuk değiştiğini görüyoruz. Sivas’la 10 puan fark vardı şimdi ise sadece üç. Artık en az hata yapan taraf biz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

FALCAO SEVİNDİRDİ

Kupada Alanyaspor’a elenen Galatasaray, ligdeki Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. U19 Takımı ile yapılan idman maçına Falcao’nun da katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Falcao’nun Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.

İttifak çağrısı

G.Saray'da hemen hemen her gün bir kriz patlak verirken muhalefet de seçim hazırlıklarına başladı. Metin Öztürk adaylığını resmen açıklamıştı, kulislerde Ozan Korkut ve Burak Elmas’ın da birleşerek seçime hazırlandığı konuşuluyor. Dursun Özbek yönetiminde başkan yardımcılığı yapan Nasuhi Sezgin geçtiğimiz gün üyelerle bir araya gelerek camiaya ittifak çağrısı yaptı. Sezgin “Egoları kenara bırakıp bu birlikteliği sağlamalıyız. Mustafa Cengiz, seçilmiş biri, saygı duyuyorum ama bugüne kadar çok hata yaptı. Kulübün dinamikleri bozuldu” dedi.

KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ

Terim’in acı günü

∂ Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’in annesi Rezan Meral Aksu vefat etti. Terim’in, merhume kayınvalidesi için Galatasaray resmî hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda isim katıldı.