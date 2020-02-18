Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, 11 haftadır liderliği kimselere kaptırmayan Sivasspor’u sahasında yenerek koltuğundan alaşağı ederken ‘mekânın sahibi benim’ dedi. Bir maç eksiğine rağmen koltuğa kurulan bordo-mavili takımda üst üste kazanılan galibiyetler, ortaya konan iyi futbol ve takımın kazanma alışkanlığı camiaya şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı. Her şey Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun göreve gelmesinden sonra mali darboğazdan çıkmanın yolunun altyapıdan geçtiğini söyleyip bunu uygulamaya koymasıyla başladı. Gençlerden kurulu takım geçen sezon hedefine ulaşamasa da ortaya koyduğu mücadele bütün futbolseverler tarafından takdir gördü. Yusuf Yazıcı, bonuslarla birlikte 17,5 milyon avroya Fransız takımı Lille’in yolunu tuttu.



> Az paraya çok kalite

Transferde bonservislere en az para ödeyen takımlardan biri olan Trabzonspor, Guilherme, Da Costa, Ndiaye gibi oyuncuları da devre arasında takıma monte edip kadro derinliğini oluşturdu. İlk yarı biterken yaşanan Ünal Karaman depremi bile takımın ritmini bozmadı. Başkan Ağaoğlu daha önce teknik direktörlük tecrübesi olmamasına rağmen takımı 41 yaşındaki Hüseyin Çimşir’e emanet etti. Trabzonspor’un yalpalamasını ve dağılmasını bekleyenler yanıldı. Takım; Çimşir’le kenetlenip ikinci yarıda müthiş bir çıkışa imza attı. Sosa’nın kaptanlığında kolej takımı havasına bürünen bordo-mavililer arka arkaya maçlarını kazanarak bir maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.



> Artık çatlak ses yok

Yakalanan başarıda görünmeyen kahramanlar da vardı. Her şeyden önemlisi daha önce camiada sık sık yaşanan kısır tartışmalar yerini kenetlenmeye bıraktı. Sörloth örneğinde olduğu gibi TFF nezdinde hakkını arayan, işin peşini bırakmayan yönetim anlayışıyla takım hem sahada hem masada gücünü giderek hissettirmeye başladı. Hüseyin Çimşir’in ligde üst üste dört maçını kazanması büyük bir başarı olarak ortaya çıkarken, bu başarıdaki isimsiz kahramanın ise yardımcı antrenör Eddie Newton olduğu belirtiliyor. Chelsea’de Frank Lampard’ın yardımcılığını yapan tecrübeli teknik adam, oyuncularla âdeta bir psikolog gibi ilgilenerek takımın performansının yükselmesini sağladı. Neticede gelinen noktada bordo-mavili camiada tek ses yankılanmaya başladı: O sene, bu sene!..



SÖRLOTH FIRTINASI

Masrafını çıkardı gözünü rekora dikti

Bordo-mavili formayla ligde 17, toplamda ise 22 gole imza atan Alexander Sörloth, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sivasspor’u da boş geçmeyen Norveçli oyuncu daha şimdiden Oscar Cardozo’nun istatistiklerini yakalarken gözünü 25 golle krallık yaşayan Şota Arvaledze’nin rekoruna dikti. Sörloth, attığı gollerle kulübün kasasına 33 milyon lira girmesini sağlayıp maliyetini çıkardı. Crystal Palace’a iki yıl için 750 bin avro kiralama bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, isterse 6 milyon avroya Norveçlinin tapusunu alabilecek.



Nwakaeme oynayacak

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme’den iyi haber geldi. Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı oynatılmadığı belirtildi. Takımın önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme’nin Beşiktaş’a karşı forma giyeceği belirtildi.



YATIRIMCI DA KAZANIYOR

Borsada da iyice coştular

∂ Süper Lig’de doludizgin hedefe koşan Trabzonspor’un hisseleri de coştu. Haftaya hızlı bir yükselişle başlayan hisseler sabah saatlerinde yüzde 14 primle açılış yaptı. Trabzon hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazanıp yatırımcısının yüzünü güldürdü.



UĞURCAN ÇAKIR GÜVENİYOR

Beşiktaş’ı yeneceğiz

∂ Kalesinde âdeta duvar ören Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, yakaladıkları havayı Beşiktaş galibiyetiyle devam ettireceklerine inandığını söyledi. Sivasspor’u çok iyi analiz ettiklerini ve kazanmayı başardıklarını söyleyen Çakır “Beşiktaş’ı da yeneceğiz” dedi.



İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Kaptan her yerde

∂ Kaptan Jose Sosa, Sivasspor karşısındaki oyunuyla bir kere daha herkesi kendine hayran bıraktı. 34 yaşında olmasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Arjantinli, en çok ikili mücadele kazanan (12), en çok top kapan (5) ve en çok isabetli pas (839) yapan oyuncu oldu.