Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her puan kaybı sonrasında TFF’yi, MHK’yı ve rakipleri topa tutan, Kulüpler Birliğini veto eden Koç’un Galatasaray derbisi sonrasında yaptığı eylem ise Avrupa’da da yankılandı. Derbi sonrası istifa çağrılarına sinirlenen Koç’un tribünden atlayarak kendi taraftarlarına saldırması, birçok kişinin engelleme girişimine rağmen sakinleşmemesi sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da manşetlere çıktı.



> Başkan çıldırdı

Portekiz’den A Bola, İspanya’dan AS, “F.Bahçe başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı” diye yazarken, yine İspanya’dan Marca “Türkiye’de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı.” ifadeleriyle haberi duyurdu. İtalyan La Gazetta dello Sport “Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti”, Belçika’dan Walfoot da “Başkan taraftarlarla kavga etti” ifadelerini kullandı. Kolombiya’dan Deportes RCN ise “Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı” diye yazdı.



HEP BERABER ÇIKACAĞIZ

Derbide tansiyonu yükselen Ali Koç, tribünden atladıktan sonra soluğu soyunma odasında aldı. Futbolculara yönelik bir konuşma yapan Başkan “Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Önümüzde Türkiye Kupası var, Avrupa hedefimiz sürüyor” diyerek moral vermeye çalıştı.