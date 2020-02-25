Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçının şoku atlatılabilmiş değil. Camiada herkes sergilenen harika futbola rağmen kaçan iki puana yanıyor. Hatta takımın Fransız yıldızı N’Koudou’nun gözüne uyku bile girmiyor. Trabzonspor karşısında çok iyi oynadıklarını belirten N’Koudou “Oynarken de büyük keyif aldık ama futbol gerçekten çok acımasız. Bitirici anlamında sıkıntılarımız var. Birçok pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Uzatma anlarında gol yedik ve iki puan bıraktık. Bu yüzden son iki gündür doğru düzgün uyuyamadım” diye konuştu.



> Hoca’ya methiye

Sergiledikleri üstün oyunun en azından teselli olduğunu belirten yıldız oyuncu, Sergen Yalçın’a methiyeler düzerek “Onun yaşayan bir efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun zekası var. Çok tecrübeli ve bu seviyede nelerin yapılması gerektiğini, oyuncu grubundan ne verim alabileceğini çok iyi biliyor. Bize bu doğrultular üzerinden tavsiyeler veriyor. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli. Bu fırsatı kullanıp onun tavsiyelerine kulak vermemiz ve sonuçları pozitif noktasına taşımamız gerekiyor” dedi.



ŞAMPİYONLUK UMUDU

Daha bitmedi

Şampiyonluk hedefi için şanslarının devam ettiğini söyleyen N’Koudou “Her maçı tek tek düşünmeliyiz. Yarışın içinde kalmamız için de kazanmamız gerekiyor” dedi.