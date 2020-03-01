Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısında son galibiyetini 19. haftada evinde Başakşehir’i yenerek alan sarı-lacivertliler sonrasında üç puanı bir arada göremedi. Sırasıyla Trabzon’a 2-1 mağlup olan Ersun Yanal’ın takımı Kadıköy’de yarışın iddialı takımlarından Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı, ardından deplasmanda A.Gücü’ne 2-1’le boyun eğdi. Sezonun final maçında evinde G.Saray’a 3-1 yenilen Fener dün de Antalya’dan bir puanı zor kurtararak şampiyonluk umutlarını neredeyse yedi bitirdi. Cezası sebebiyle takımın başında olamayan Yanal’a özellikle sosyal medyada tepki büyüktü. Sarı-lacivertli kullanıcılar hocayı bir kere daha istifaya çağırdı.

Yanal’ın büyük düşüşü

Ersun Yanal’ın, F.Bahçe’nin başındaki kötü performansı dikkat çekiyor. Öyle ki, Kanarya’nın son şampiyonluğunu yakaladığı 2013-14 sezonunda 74 puan toplayan Yanal, 34 maçta 2.17’lik ortalama tutturmuştu. Hoca geçen sezon ise 19 maçta 32 puan alarak 1.68’lik ortalama elde edebildi. Bu sezon geçen sezondan da kötü grafik sergileyen Ersun Yanallı Fener 24 maçta 39 puanla 1.62 ortalamada kaldı. Yanal son 20 yıldaki hocalar arasında sadece Cocu ve Koeman’ı geçebildi. Cocu 10 maçta 9 puanla 0.9, Koeman 5 maçta 5 puanla 1 ortalama yapmıştı.

FENER’DEN BAŞSAĞLIĞI

Ülker Stadı’na bayrak asıldı

∂ Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı’nın dışında yer alan led reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi ve stadın etrafına da bayraklar astı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” açıklaması yapıldı.

HAKEM ŞANSALAN’A ÖFKE

Antalya’dan uzatma isyanı

∂ Maç için 5 dakikalık uzatma tabelası kaldırılsa da Ali Şansalan’ın karşılaşmayı daha fazla oynatmasına kızan Antalya’lı oyuncular beraberlik golü üzerine hakemin üzerine yürüdü. Mert Hakan kırmızı kart görürken, Celustka da sarı kartla cezalandırıldı.

DUYGULU ANLAR

Ağlatan resimler

∂ Maç öncesi stat ekranlarında İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizin tek tek fotoğrafları gösterildi. Tribünlerde büyük üzüntü yaşanırken bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.