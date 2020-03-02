Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın fırtınası esmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren takıma çok olumlu bir hava getiren ve camianın enerjisini artıran tecrübeli çalıştırıcı, saha sonuçlarıyla da “İşte özlenen Beşiktaş bu” dedirtiyor. Takımın iştahlı oyunundan dolayı siyah-beyazlı taraftarlar çok memnun. Futbolcular da her fırsatta hocalarına övgüler yağdırıyor. Abdullah Avcı döneminde çok daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Beşiktaşlı futbolcular, her fırsatta Sergen Yalçın’ın sistemiyle oynamaktan büyük keyif aldıklarını dile getiriyorlar.

Hoca faktörü

Yöneticiler de Sergen Hoca’dan bir hayli memnun. Asbaşkan Emre Kocadağ, Alanyaspor maçında kazanılan üç puanda hoca faktörünün önemine dikkat çekerken “Alanya gibi bir deplasmanda geriye düştükten sonra kazanmak çok zordur. Sergen Yalçın burada hocalığını konuşturdu. İlk maçından itibaren takıma oynattığı futbol da ortada. Yönetim olarak ‘Keşke Abdullah Avcı’yı ekim ayında göreve geldiğimiz gibi gönderip Sergen Yalçın’ı getirseydik diyoruz” dedi.

BEŞTE BEŞ OLABİLİRDİ

Kaçanlara yanıyor

∂ Takımın başında çıktığı beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Sergen Yalçın kaçan puanlara yanıyor. Tecrübeli teknik adamın, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında çok üstün oynamalarına rağmen beş puan bıraktıklarını belirterek “Çok rahat bir şekilde beşte beş yapabilirdik” diyerek yardımcılarına dert yandığı öğrenildi.