Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Süper Lig’in 24. haftası kapanış maçında ağırladığı Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek, maç eksiğiyle bıraktığı liderlik koltuğunu geri aldı. Direklerden dönen topların damga vurduğu karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Maçın başında Twumasi yan direği döverken, ilk 45’in son dakikasında Skrtel’in kafa vuruşu da üst direğe isabet etti. İkinci yarıyla birlikte efektif ataklarının sayısını arttıran Boz Baykuşlar’ın süper starı Visca 3. defa direkleri döven isimdi. 51’de nihayet tabela değişti. Demba Ba’nın asistinde Clichy köşeye bıraktı topu: 1-0.

Berkay’a VAR iptali

63. dakikada usta işi bir gol izledik. On sekiz çizgisi yakınında topla buluşan İrfan Can şık bir vuruşla topu ağlara gönderirken tribünlere koşarak asker selamını çaktı: 2-0. Gaziantep ekibi 72’de farkı bire indirerek umutlandı. Kenan Özer dar açıdan şutuyla Mert Günok’u avladı: 2-1. 72’de Visca’nın bir vuruşu daha direkten döndü. Ardından Crivelli’nin şutu kaleci Günay’dan döndü, son tamamlayan Demba Ba oldu: 3-1. Berkay’ın bir golünün VAR kararıyla iptal edildiği maç bu skorla sona erdi.