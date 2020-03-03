Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da sezonun ilk devresinde hüzünlü şarkılar söylenirken şimdi şampiyonluk melodileri dillerde. Değişen de çok fazla bir şey olmamasına rağmen. Teknik direktör Fatih Terim, aynı oyuncularla farkı sonuçların nasıl alınacağını belgeler nitelikte. Şöyle ligin ilk yarısına bir gidelim. Üst üste yaşanan puan kayıpları ve tanınmaz hâldeki oyunun ardından Terim’in söylemleri sert ve devre arasında “operasyon” sinyali veriyordu. Operasyon yapıldı mı? Çok az. Nzonzi gönderildi, Babel kiralandı, Nagatomo’nun lisansı askıya alındı, takıma Onyekuru, Saracchi, Sekidika takviyeleri yapıldı. Ama Fatih Hoca, herkesin gidebileceğini gerekirse gençlerle oynayacaklarını söyledi.

> Herkes mutlu

Ve o mesajın alındığı ligin ikinci yarısında net bir şekilde görüldü. Gönderilmesi gündemde olan Mariano çok farklı ve skorer (asist) bir görüntü sergilerken Feghouli ve Belhanda da bireysellikten ziyade takım oyununa yatkın bir oyun oynadı. Emre Akbaba’nın dönüşü, Onyekuru’nun pozitif enerjisi ve hızlı hücumları, golcü yokluğunda Âdem’in ‘Büyük’ sorumluluk alması ve gol yükünü çekmesi, Saracchi’nin sırıtmadan işini yapması Cimbom’da özlenen oyunu beraberinde getirdi. Hem skorlar güzelleşti hem de zirveyle fark eridi. Terim’in deyimi ile 8 de kapandı, 18 de. Herkes mutlu ve umutlu. Beklenti ise zorlu fikstüre rağmen yine şampiyon olmak.

Falcao’dan sevgilerle

Galatasaray’ın tartışmasız sezon başı en flaş transferi Radamel Falcao’ydu. Taraftarın çok istediği, yönetimin uzun uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcü büyük bir yatırım sonucunda parçalı formayı giydi. Ama beklenti sahaya bir türlü yansımıyordu. 34 yaşındaki yıldız oyuncu arka arkaya yaşadığı üç sakatlık sonrası toplamda tam 100 gün ayrı kaldı. Eleştiri de çoktu. Terim bile geçmişe değil artık geleceğe yatırım yapmaları gerektiğini vurguluyordu. Sabırla beklenti. Kriz dönemleri en az hasarla atlatıldı. Ailesinin büyük destek verdiği Falcao’ya Terim de sabır gösterdi, moral aşıladı. 2020’de oyun planını da ona göre yapıp sağlı sollu bindirmelerle ünlü golcüden beklenen verim alınmaya başladı.

VİZYONDA!..

Turist değil Asist Ömer

∂ Türk sinemasının Turist Ömer’i futbol sahalarının ise Asist Ömer’i var. Hem de Bayram ettireninden. 28 yaşındaki Ömer, 18 haftada yaptığı 10 asist ile bu kulvarda krallığa oturdu. Akhisar’da dört asisti olan Ömer kendi kariyer rekorunu da fazlasıyla kırmış durumda.

G.SARAY-BEŞİKTAŞ

Dev maç 15 Mart’ta

∂ Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Aynı gün saat 16.00’da ise Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması yapılacak.

Hücumdan sorumlu bakan: Onyekuru!

Sarı-kırmızılılarda yenilerin takıma katılımının ardından görev bölümü yeniden yapıldı. İcraatın başındaki Fatih Terim, en önemli değişimi hücumda gerçekleştirdi. Eski öğrencisine kavuşmanın mutluluğu ve öz güveni içinde olan Fatih Hoca, Henry Onyekuru’yu hücumdan sorumlu bakan yaptı. Özellikle Fenerbahçe maçında başlayan defansın arkasına uzun top atma geleneği G.Birliği mücadelesinde de devam etti ve sonuç alındı. Üç-dört ciddi tehlike ataktan birisi golle sonuçlandırıldı. Bu taktik aleni şekilde görülse de Onyekuru’nun hızına şu ana kadar çözüm bulunabilmiş değil.