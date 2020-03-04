Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’ın üst üste aldığı sekiz galibiyet sonrası yakaladığı çıkış camiada yüzleri güldürüyor. Her hafta üstüne koyarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise tam olarak mutlu değil. Yüzde 62 topla oynama yüzdesine sahip Aslan’da girilen 12 gol pozisyonundan 3’ü golle sonuçlandırıldı. Alınan net skora rağmen, rakip ceza sahası içinde yirmiden fazla topla buluşulması ve son paslarda zaman zaman yapılan hatalar Terim’i harekete geçirdi. Sezonu şampiyonluk ile noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki iki hafta Sivas ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

> Son vuruşlara dikkat

Zorlu rakipler karşısında bulunacak her fırsatın altın değerinde olduğunu düşünen Terim, yakalanan fırsatların daha yüzdeli bir oranda gole çevrilmesi için çalışmalarına başladı. Sivas mücadelesi öncesi set hücumlarında ve organize atak çalışması yaptıracak olan deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine “İyiyiz, ama daha da iyi olmalıyız. Bulduğumuz fırsatlar zorlu rakiplerimiz karşısında daha da değerli olacak. Bu yüzden son hamlelerde yaptığımız hataları gidermeliyiz. Rakip kaleye gitmedeki başarımızı gole çevirme oranına da yansıtmalıyız” uyarısında bulundu.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİNE

Olumsuz cevap

∂ Sarı-kırmızılılar ligde pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının saatinin değiştirilmesi için geçtiğimiz gün TFF’ye başvuruda bulunmuştu. 19.00’da hava sıcaklığının 1 derece olması sebebiyle maçın 16.00’ya çekilmesi talebi TFF tarafından kabul görmedi.