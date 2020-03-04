Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması uyguladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.