Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Trabzonspor’la oynanan kupa maçı öncesi karşılıklı anlaşmayla Fenerbahçe’deki görevini bırakan, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin bitişiyle de fiilen sarı-lacivertlilerden ayrılan Ersun Yanal’ın yerini Emre Belözoğlu devraldı. Ersun Yanal ile Fenerbahçe’de görev aldığı 2013-14’te yıldızı barışmayan, hocanın görevden alınmasında etkili olduğu söylenen, bu sezonki buluşmada da Yanal’a hep mesafeli duran Emre, dün takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Denizlispor karşılaşması için önceki gün başlayan hazırlıklarda takım sahada çalışırken, salonda idman yapan Emre, dün ise Volkan Demirel’le birlikte antrenmanı yönetti. Fenerbahçe resmi internet sitesinden verilen haberde Emre’nin ismi ilk sıraya yazılırken, paylaşılan fotoğraflarda da kaptanın teknik patron görüntüsü dikkat çekti.

Şimdilik böyle devam

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev alacağı uzun süredir konuşuluyordu. Ersun Yanal’ın beklenmedik ayrılığı bu planları erkene çekerken UEFA A lisansına sahip olan tecrübeli oyuncu dün ilk antrenmanını yönetti. Yönetimin hoca arayışlarını sürdürdüğü öğrenilirken, bu süreçte takımı hazırlayacak olan Emre maçlarda teknik direktör pozisyonunda yer almayacak. Takımda uzun süredir yardımcı antrenör görevini yürüten Zeki Murat Göle’nin Pro lisansından faydalanacak olan sarı-lacivertliler, teknik direktör konusundaki nihai kararı gidişata göre verecek. Mevcut şartlarda Emre’nin takımı çalıştırmasında bir sakınca yok. Ancak sürecin uzaması halinde TFF Etik Kurulu’nun hem futbolcu hem de hocalık yaptığı gerekçesiyle Emre hakkında soruşturma açabileceği biliniyor.

KURAL DIŞI!

Erkan Zengin örneği yaşandı

∂ TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük’te benzer bir süreç yaşanmış, futbolcu Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Ancak sözleşmeli bir futbolcunun, teknik direktör olarak görev alması kural dışı olduğu için Karagümrük bu açıklamayı hemen geri çekmişti.

ÜNLÜ İSİM ÇOK...

Kimlerle çalışmadı ki...

Türkiye’nin en kariyerli futbolcuları arasında başı çeken Emre Belözoğlu İtalya, İspanya, İngiltere gördü... Ve tecrübeli isim yabancı anlamında Diego Simeone, Luis Aragones, Graeme Souness, Roberto Mancini, Alberto Zaccheroni, Hector Cuper, Mircea Lucescu gibi isimlerle çalıştı. Yerli isimlerde ise Fatih Terim, Abdullah Avcı, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman gibi teknik adamlar var.

Stoperler stop etti

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında hoca kıyımına ve hayal kırıklıklarına devam ederken, takım içindeki en büyük sorunun savunma göbeğinde olduğu dikkat çekti. Martin Skrtel’le 400 bin avroluk maaş farkı yüzünden sözleşme uzatmayan sarı-lacivertliler, Koç döneminde 6 stoper transferi gerçekleştirdi. Reyes en büyük hayal kırıklığı olarak dikkat çekerken, Adil Rami bir diğer kayıp oldu. Kendini Ersun Yanal’a beğendiremeyen Zanka ara dönemde ayrılırken, Sadık da sakatlanarak sezonu kapadı. Falette soru işareti olarak yola devam ederken, elde sadece Serdar Aziz kaldı.

KAYIP İKİ YIL

Soldado’dan itiraf var

∂ Fenerbahçe’nin 2017’de Villarreal’den transfer ettiği Roberto Soldado İspanyol basınına konuştu. Sezon başında Granada formasıyla ülkesine dönen Soldado, “Fenerbahçe’den çok iyi bir teklif almıştım ve değerlendirdim. Ama Türkiye ligi Avrupa’da çok fazla takip edilmediği için iki yıl ortadan kaybolmuş gibi göründüm” dedi.

UEFA PAYLAŞTI

Tam 12 yıl önce

∂ UEFA, Fenerbahçe’nin 12 yıl önce Sevilla’yı penaltı atışları neticesinde mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Volkan Demirel’in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi gördü. Volkan, Dani Alves’in penaltısını kurtarmış ve Fenerbahçe çeyrek finale çıkmıştı.

Comolli ile flört

∂ Fenerbahçe’den ayrılan Damien Comolli, Monaco ile görüşüyor. Fransız devi Michael Enemalo’dan boşalan sportif direktörlük koltuğuna Comolli’yi oturtmayı düşünüyor. 1,5 yılda Fenerbahçe’yi yakan Comolli için Fransız ekibi St.Etienne Başkanı Caiazzo, “Paramızı pencereden attı. Kulübe ihanet etti. Bizi batırdı” açıklaması yapmıştı.

Müjde geldi

Trabzon maçına Rodrigues ve Emre’den mahrum çıkan Fenerbahçe’de Hasan Ali, Dirar ve Serdar da son dakika sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamıştı. Serdar ile Emre’nin Denizli karşısında oynayabileceği öğrenildi. Hasan Ali ile Dirar’ın da forma giymesine engel yok. Rodrigues ile Falette ise kadroda olmayacak.