Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni bir teknik adam kazandı. Hem de zorlu bir süreçte. Devre arasının sonunda sürpriz bir şekilde Ünal Karaman ile yollarını ayıran bordo-mavililer, takımı camiayı çok iyi bilen ve içlerinden yetişen Hüseyin Çimşir’e teslim etmişti. Ve şu ana kadar bir numaralı bir sorumluluğu olmayan Çimşir’in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Destek tamdı ama endişe de yok değildi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, radikal bir işe daha imza attı. Altyapıdan oyuncuların çıkarıldığı dönemde bir de antrenör kazanıldı.

Ligde gizli lider!

Genç teknik adam Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bordo-mavili takımla çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti. Tek yenilgi kupada Denizlispor karşısında geldi ama o maç da uzatmalara gidip penaltılarda gülen taraf yine Karadeniz ekibi oldu. Trabzonspor, Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında 36 gole attı, kalesinde ise 12 gol gördü. Ligde altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik geldi. Bir maçı eksik bordo-mavililer, “gizli lider” olarak değerlendirildi.

YENİLMEZ!

Dışarıda kaplan

∂ Süper Lig’in 25. haftasında yarın Gaziantep F’ya misafir olacak Trabzonspor, deplasmanda 165 günlük yenilmezliğini sürdürerek istiyor. Karadeniz ekibi bu sezon deplasmanda 10 maçta beş galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son yenilgi 23 Eylül 2019’da Sivasspor’a karşıydı.

FORMASI EMEKLİ

Yazıcı’nın 97 gururu

∂ Trabzonspor’dan yetişen ve ülkemizi Fransa ekibi Lille’de temsil eden Yusuf Yazıcı, Trabzonspor sana ait olan 97 numaralı formayı emekli etmesiyle ilgili “Tek kelimeyle: Gurur. Başka anlatabileceğim bir kelime yok. Trabzonspor’a layık olmaya çalışıyorum” dedi.

İki eksikle çalıştılar

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı katılmadı. Ndiaye, Hosseni ile Pereira takımdan ayrı çalıştı. Takım bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek.