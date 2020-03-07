Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig’de ilk kez kadroda yer alacak.
Ömer Faruk Beyaz için Emre Belözoğlu devreye girdi
07.03.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ömer Faruk Beyaz,Emre Belözoğlu,
686402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/686402.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
14
7
3
22
49
2
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
23
9
7
7
4
34
9
Gaziantep FK
24
8
7
9
-4
31
10
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
06.03.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
07.03.2020 14:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
07.03.2020 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
07.03.2020 17:00
Göztepe - Başakşehir
07.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Denizlispor
08.03.2020 13:30
Kasimpaşa - Hes Kablo Kayserispor
08.03.2020 16:00
Rizespor - Alanyaspor
08.03.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 20:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
25
8
10
7
1
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
12
İstanbulspor
24
7
10
7
6
31
13
Giresunspor
24
8
7
9
-6
31
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
17
Boluspor
25
2
12
11
-14
18
18
Eskişehirspor
25
7
4
14
-9
16
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
06.03.2020 19:00
Menemenspor 1 - 1 Altay
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Adanaspor 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.03.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Boluspor
07.03.2020 14:00
Hatayspor 0 - 0 Erzurumspor
07.03.2020 16:30
Karagümrük - Adana Demirspor
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Eskişehirspor - Giresunspor
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Bursaspor - Istanbulspor
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Altinordu - ümraniyespor