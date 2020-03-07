Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Denizli maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkıyor. Takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Fenerbahçe evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puan almanın peşinde. Öte yandan Denizlispor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almak istiyor. Peki FB Denizlispor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığını atlatan fakat maç eksikliği bulunan tecrübeli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Hasan Ali, Serdar ve Dirar, Denizlispor maçında oynayabilecek

Fenerbahçe’de Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, forma giyememişti. Ligdeki Antalyaspor maçında hafif sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyebilecek.

Emre Belözoğlu teknik heyette yer aldı

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılışının ardından antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’ın yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da antrenmanda takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertliler antrenmanda, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışmıştı.