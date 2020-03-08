Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde son maçlarda gol yollarında etkili olan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor’u da boş geçmedi. Falcao müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu ligde son oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydederken, toplamda da 9 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao’nun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.