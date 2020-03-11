Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa konuştu ve kendine has üslubuyla çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluk konusuna değinen genç teknik adam, "Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama açıkçası şampiyonluk biraz zor. Trabzon var, diğerleri var. Geçen sezon Galatasaray arayı kapattı ama önünde bir takım vardı. Şimdi çok var... Şu anda görünen Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukta favori. Biz Fenerbahçe'yle geride kaldık" sözlerini kullandı.

> İş yapan oyuncu!

Takıma aşılamaya çalıştığı futbol anlayışına değinen Yalçın, "Zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceğimiz bir oyun oynuyoruz aslında. Risk alıyoruz. Hücum yapan bir takım olmak istiyoruz, sürekli kovalayan, sürekli arayan bir takım olmalıyız" vurgusu yaparken, "Belli başlı oyuncularımız var, atletik bir oyuncu, çabuk oyuncu ama yansıtmıyor sahaya. Sonra diyoruz ki bu oyuncu yetenekli oyuncu. Ne yapayım yetenekli oyuncuysa? Bana sahada iş yapmıyorsa anlamı yok ki" dedi.

> Saklanma Ljajic

"Kaleci haricindeki 10 futbolcunun da hücuma destek olması lazım. Bizden önceki süreçte iki tane 6 numara vardı takımda. Büyük takımda iki 6 numara olmaz. Biz geldikten sonra Elneny'deki performans değişimi fazla oldu. Sadece pas bağlantısını kuruyordu. Daha öne çıkmasını istedik. Son maçta Burak'ın golünde asist Elneny'den geldi" diyen Hoca, "Ljajic eğer istediğimiz seviyeye gelirse kullanabiliriz. 'Saklanıyorsun ve kaçak oynuyorsun' diye kendisine de söyledim" şeklinde konuştu.

KİMSEYİ ÖRNEK ALMIYORUM

Klopp'un işi kolay!

∂ Sergen Yalçın, "Açıkçası kimseyi örnek almıyorum. Herkes Klopp ve Guardiola'ya bakıyor, fenomen oldular. Gelsinler burada çalışsınlar, görelim. Salah ve Mane'yi ben alamıyorum. Onlar alıyor" derken, "Taraftarı stada çekemiyorsam işimi iyi yapmıyorum demektir. Onları mutlu etmeliyiz. Yoksa beni izleyeceğine evinde oturur Barcelona-Real Madrid maçını izler" sözlerini kullandı.

ASLAN’A BİLENİYORLAR

Yağmur altında yüksek tempo

∂ Derbiye hazırlanan Beşiktaş’ta dünkü çalışma yoğun sağanak yağmura rağmen yüksek bir tempoda geçti. Takımın moral seviyesinin üst düzeyde olduğu öğrenilirken, futbolcuların da bir hayli hırslı oldukları bildirildi. Dünkü çalışmaya grip olan Caner ve sakat olan Dorukhan ve Douglas katılmadı.

DEV MAÇA YETİŞECEK

Gökhan’dan iyi haber

∂ Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle son oynanan Ankaragücü karşısında forma giyememişti. Son iki idmana da katılan Gökhan’ın, sakatlığını atlattığı ve pazar günü Galatasaray derbisinde onayabilecek seviyede olduğu bildirildi.

Kaliteli kadro istiyorum

“Sezon sonu transfer konusuna bakacağız. Yönetim de bizi zorlayacak ama kaliteli kadro kurmak istiyoruz. Burası Beşiktaş. Şampiyon olmak zorundayız... “

Yapılanma güçlüğü

“Önümüzdeki sene yeni yapılanma olarak işimiz çok zor. 2-3 sene önce 90-100 milyon avroluk bir takım varken, şimdi 30 milyonluk olmak zorunda... Şu anda 52 milyon civarında. Düşüreceğiz de, nasıl düşüreceğiz?”

Dorukhan seneye

“Dorukhan'a önümüzdeki seneye hazırlanmasını söyledim, çok daha sağlıklı çıkar ve devam eder. Aylardır sakat, 1 aylık antrenmanla Şenol Hoca alır mı, alır da oynatır mı?”