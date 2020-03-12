Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pazar günü şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi ortam yine gerildi. Süper Lig’de birçok takımı çalıştıran Mesut Bakkal futbolculuk döneminde, Beşiktaş ile Galatasaray’ın şampiyonluk için yarıştığı 1986-87 sezonunda teşvik primi aldığını açıkladı. Sezonun sondan bir hafta önceki maçında Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldıkları için dönemin Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy’dan teşvik primi aldıklarını belirten Bakkal, bu maçtan önce atlara verilen doping haplarını kullandıklarını da otobiyografik kitabına ekledi. Bu ifadeler Beşiktaş cephesinde büyük bir kızgınlıkla karşılandı.

> Manası kalmadı

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran yaptığı paylaşımda “Ligde dopingli, teşvik primli birçok sezonun yaşandığı çok açık. Böyle elde edilen şampiyonluklarla istatistikler tutmanın hiç bir anlamı kalmadı. Hatta artık onlar bir utanç vesikası” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar ise “Ülkede spora dair biyografi, otobiyografi, anı, belge konulu kitaplar neredeyse yok. Olursa kırk yılda bir oluyor. Kıymet bilip okumak gerek. Yazarının ahlaksız işlerden memnun olup kitabının adında bundan ‘Mesut’ olduğunu ifade ettiğini ise özenle okumak gerek!” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Demirörendesteği

∂ Beşiktaş’ın eski başkanı Yıldırım Demirören, 19 Mart’ta başlaması planlanan bağış kampanyasına destek verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ricası üzerine yapılacak kampanyanın reklamları Demirören medya grubunda bedelsiz olarak yayınlanacak.

ENDİŞE VAR

Palabıyık tepkisi

∂ Derbinin VAR hakeminin Ali Palabıyık olması, Beşiktaş kanadında tedirginlikle karşılandı. Taraftar grubu Çarşı’nın paylaşımında, Palabıyık’ın daha önceki Beşiktaş maçlarındaki hataları yer alırken “TFF âdeta Beşiktaş ile dalga geçmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Caner Erkin döndü

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Grip olması sebebiyle hafta başından bu yana idmanlara çıkmayan Caner Erkin’in dünkü çalışmada yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta içinde takıma dönmesi beklenen Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.