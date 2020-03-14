Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş cephesi Galatasaray’ın aksine yarınki derbinin oynanmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamayla spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını duyururken sarı-kırmızılı kulüpten gelen dünkü açıklama siyah-beyazlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün basın mensuplarına verdiği demeçte, Türk Telekom Stadı’nın dezenfekte edildiğini, giriş çıkışlarda taraftarların kullanabilmesi için dezenfektanlar yerleştirildiğini söylemiş “Beşiktaşlılar da gönül rahatlığıyla gelebilir” demişti.

Bu ne perhiz…

Beşiktaş’ın “seyircisiz oynansın” talebine karşılık söylenen sözlerin yankıları sürerken bu defa Galatasaray tarafından “Ligler 15 gün ya da bir ay süreyle ertelensin” çağrısı yapılmasını diline dolayan Beşiktaşlı yöneticiler sarı-kırmızılıları ‘çifte standartla’ suçladı. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran “Galatasaray Başkanı dün farklı bugün farklı konuşuyor. Her gün farklı bir şey söylüyorlar” çıkışında bulundu. Dalgakıran “Madem seyircili oynanmasında bile sakınca görmüyorlardı, biz de yönetim olarak maçın oynanmasında bir sakınca görmüyoruz” sözlerini kullandı.

TFF’YE DİLEKÇE

Kupayı bize verin!

∂ Beşiktaş Kulübü, Mesut Bakkal’ın teşvik ve doping itiraflarının üzerine, 1986-87 sezonunun şampiyonu olarak Beşiktaş’ın tescil edilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunduğu belirtilerek, “TFF’nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz” denildi.