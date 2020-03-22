Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hayatın her alanını olduğu gibi sporu da etkisi altına aldı. Dünyanın birçok yerinde ligler ertelenirken Türkiye de bir haftalık ‘seyircisiz maç’ uygulamasından sonra ligleri durdurdu. Galatasaray ve millî takımın yıllarca sağlık kurulu başkanlığını yapan Prof. Dr Mehmet Kurtoğlu, bu salgından kurtulmanın tek çaresinin ligi sonlandırmak olduğunu söyledi. Sporcuların evde çalışarak formda kalmalarının mümkün olmadığını aktaran Kurtoğlu “Lige ara vermek sporcunun kondisyonunu zaten negatif yönde etkileyecektir. Sporcu, her ne kadar evde egzersiz yapsa da topla birlikte çalışma ve maç eksikliğini telafi etmek mümkün değil” diye konuştu.

> Kalite kaybı kaçınılmaz

Oyuncuların takım idmanı yapamadığı sürece fizik kondisyonunun düşeceğini ve eski formlarını bulmak için zamana ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Kurtoğlu “Bireysel çalışmalarla aerobik kondisyon ve adale kuvveti kaybı minimalize edilebilir ama takım çalışmasıyla ortaya çıkacak karar verme, çevre kontrolü, çabukluk ve taktik antrenman konuları eksik kalır. En iyi kondisyon maç yaparak kazanılır. Bu virüsten kurtulmak için de maalesef evlere kapanmaktan başka çare yok. Ligin kalite kaybına razı olunmalıdır. Daha keyifsiz lig seyredelim ama yeter ki hastalıktan kurtulalım. Hatta belirsizlik yerine bütün spor dallarında ligleri sonlandırmak en iyi çare olabilir” dedi.

Start 17 Nisan mı?

Dr. Mehmet Kurtoğlu liglerin sonlandırılmasını tavsiye etse de kulüplerde yeniden başlangıç için 17 Nisan fikri ağır basıyor. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Süre uzadıkça oyuncuların forma girmesi zorlaşacak. Kulüpler 17-18-19 Nisan haftası veya nisan sonu başlanmasını önerdi TFF’ye. Çoğunluk daha erken olan öneriyi destekledi. 17-18-19’unda başlanma önerisi Nihat Özdemir’e söylendi” açıklaması yaptı.