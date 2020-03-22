Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tam 10 sene futbolcu olarak hizmet ettiği, şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe’de 2014-15’te teknik direktör olarak görev alan İsmail Kartal, içini PlaySpor’a döktü. Rize’den ayrıldıktan sonra adı yeniden sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’den teklif almadım” derken, “Hakkımda bazı asılsız haberler oldu. Bir değerlendirme yapılacaksa, ben Fenerbahçe’de hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın. Algıyla, yandan, arkadan işlerle olmaz bu” çıkışında bulundu. “Hayatımda hiç kulis yapmadım” vurgusu yapan Kartal’ın “Kulisle gelen kulisle gider. Rızkı veren Allah’tır. Bazı kulüpler teklif yapıp ‘Evet dersen bu gece hocayı yollarız’ dedi. Sırf bu yüzden bir daha onlarla görüşmedim” sözleri ses getirdi.

> Biz işimize bakıyoruz

Bazı teknik adamlar hakkında olumsuz algı oluşturulduğunu savunan İsmail Kartal, “Futbol sabır ister. Sihirbaz değilsiniz. Ekibimle birlikte sürekli Avrupa futbolunu analiz ediyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Ama bunu medya ile birlikte yapıp işi şova dökmüyorum” diye konuştu. İsmail Kartal’ın isim vermeden yaptığı eleştiriler dikkat çekti. Ersun Yanal’ın ardından göreve gelen Kartal’ın transfer talepleri karşılık görmemişti. Sezonun 26. haftasında lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe’nin takım otobüsü Rize dönüşü kurşunlanmış, moral olarak dibe vuran takım sezonu 74 puanla ikinci tamamlamıştı. Ersun Yanal’la 74 puanla şampiyon olan takıma aynı derece zafer getirmemişti.

Gidersem, dönemem!

Sakatlığı sebebiyle tedavi gören Max Kruse, Almanya’ya dönmeyeceğini söyledi. “Eğer Almanya’ya gidersem geri dönemem” diyen yıldız oyuncu, “17 Nisan’a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Futbol geri döner de ben dönemezsem bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden İstanbul’da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım” açıklaması yaptı.

ASLAN’A SOL ÇALIMI

Asamoah hamlesi

∂ F.Bahçe’nin, Inter’den Kwadwo Asamoah’ın peşinde olduğu öne sürüldü. G.Saray’ın da uzun süre peşinde koştuğu Asamoah için Inter’e teklif yaptığı iddia edildi. 31 yaşındaki Ganalı, sol bek ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

VURAL’DAN ELEŞTİRİ

Transferler fiyasko

∂ Fenomen teknik direktör Yılmaz Vural, F.Bahçe’yi sert bir dille eleştirdi. Akhisar’ı çalıştıran Yılmaz Hoca, “F.Bahçe’ye akıl vermek haddimize değil ama bu iş bu kadar zor da değil. Her transfer fiyaskoyla bitiyor. Ali Koç tribünden atlıyor” yorumu yaptı.