Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Trabzonspor için bugün ve yarın çok kritik iki gün. Çünkü futbolcuların tamamı koronavirüs testinden geçecek. “Pozitif” bir sonuçla karşılaşılmadığı takdirde start tekrardan verilecek. Oyuncular çarşamba gününden itibaren idmanlara başlayacak. Tabii ki önlemler altında. Tesislere teknik ekip ve futbolcular dışında kimse alınmayacak. Giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanılacak. Futbolcular ve teknik ekip ev ve tesis arası mekik dokuyacak.



> Lig oynanarak bitmeli

Ve sadece sonuçlar Trabzonspor açısından değil diğer kulüpler ve ligin gidişatı açısından da önemli. Eğer diğer kulüp oyuncularında da pozitif bir sonuç ile karşılaşılmazsa takımlar idmanlarına başlayacak. Bordo-mavili camiadaki beklenti ve öngörü, ligin 2-3 hafta içerisinde tekrardan başlayabilmesi ve başka bir senaryoya gerek duyulmadan maçların oynanarak sona erdirilmesi. Hatırlanacağı gibi başkan Ahmet Ağaoğlu, play-off gibi bir sistem ihtimalinin çok zor olduğunu söylemişti.



Boş durmuyor!

Trabzonspor’un hücumdaki en etkili ismi olan ve 39 maçta 25 golü ve 8 asisti bulunan Sörloth, bireysel olarak çalışmalarına evde devam ediyor.



AYRILIŞ SÜRECİNDE

Sosa Obi Mikel’i azarlamış

∂ Trabzonspor’dan Koronavirüs sebebiyle ayrılan Obi Mikel’le Kaptan Jose Sosa’nın tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Başakşehir maçında oynamak istemeyip, “Çocuklarım var. Onların yanında olmak istiyorum” sözlerini kullanan futbolcuya Sosa’nın, “Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?” diyerek tepki gösterdiği ve ikili arasında tartışma yaşandığı bildirildi. Sosa’nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi. Sosa’nın bu konuşması hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.