Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.