Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Kiralık sözleşmesi sona eren Loris Karius’u göndermeye hazırlanan Beşiktaş yeni kaleci arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin listesinin 1 numarası ise belli oldu: Sinan Bolat... Bir süredir Volkan Babacan’la temasta bulunan siyah-beyazlı idareciler, tecrübeli kalecinin bir yıl daha sözleşmesi bulunması sebebiyle kulübü Medipol Başakşehir’in zorluk çıkarması üzerine rotasını Belçika’ya kırdı. Pro League ekiplerinden Royal Antwerp’te forma giyen Sinan Bolat için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki kaleciden ilk etapta olumlu geri dönüş aldı.

> Ufak pürüzler

2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen ancak çok az şans bulabilen Bolat, şartlarda anlaşılması halinde Beşiktaş’a gelmekten mutluluk duyacağını iletti. Siyah-beyazlı kulüp dışında başka Süper Lig takımlarının da kendisini istediğini ifade eden başarılı file bekçisi, önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın bizzat sürdürdüğü görüşmelerde büyük mesafe katedildiği ve ufak maddi detayların kaldığı öğrenildi.

ERZAK YARDIMI

Golcü Umut sevindirecek

∂ Beşiktaşlı Umut Nayir, Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır’ın koronavirüsü salgınına karşı kendisine yaptığı ‘1.000 aileye erzak yardımı’ çağrısına cevap verdi. Golcü oyuncu, kampanyaya katıldığını belirterek, topu Başakşehir’in kalecisi Mert Günok’a attı.