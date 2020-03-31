Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Türkiye’de spor camiasında ilk koronavirüs vakası Fenerbahçe Beko’da görülmüştü. Bu haberin şoku atlatılamadan Fatih Terim’in test sonuçlarının da pozitif çıktığı haberi spor dünyasını karıştırmıştı. 23 Mart’ta kulübün sponsor hastanesinde tedavi altına alınan Fatih Hoca’dan her geçen gün iyi haberler gelirken dünkü gelişme morallerin tavan yapmasına sebep oldu. Hastaneden yapılan açıklamada son yapılan koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasına rağmen klinik bulgularının bitmesi sebebiyle Fatih Hoca’nın evinde karantina altında tedavisine devam edileceği belirtilerek taburcu edildiği duyuruldu. Terim, evinde 14 gün boyunca karantina altında olacak ve bir sağlık heyeti tarafından sık sık gözlemlenecek.

> Günay da çıktı

Fatih Terim’den gelen iyi haberi diğerleri takip etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu belirtti. Yusuf Günay, Fatih Terimin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Martta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı. Sarı-kırmızılılarda test sonucu pozitif çıkan ilk isim olan Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın taburcu olmasının yakın olduğu öğrenildi. 13 gündür hastanede olan Albayrak’ın durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Terim’in taburcu olduğu haberinin ardından taraftarlar sosyal medyadan tecrübeli hocaya destek verdi.

Terim’in bir haftası

1. GÜN: 23 Mart 2020

Fatih Terim, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2. GÜN: 24 Mart 2020

Özel bir hastanede karantina altına alındı.

3. GÜN: 25 Mart 2020

“İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım” dedi.

4. GÜN: 26 Mart 2020

Koronavirüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

5. GÜN: 27 Mart 2020

Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.

6. GÜN: 28 Mart 2020

Yakınlarına öksürük şikâyetinin bittiğini açıkladı.

7. GÜN: 29 Mart 2020

Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim’e yeni bir test yapıldı.

8. GÜN: 30 MART 2020

Hastaneden taburcu oldu.

İmtihandan geçiyoruz

∂ Fatih Terim, taburca olduktan sonra sosyal medya hesabından bir yazı kaleme aldı. “Hepimiz sınavdan geçiyoruz” diyen Terim “Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Destek ve moral veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karınca kararınca

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, resmî sosyal medya hesabı üzerinden, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir kampanya başlattı ve bu kampanyaya herkesi davet etti. 500 bin TL yardımda bulunan Cengiz “Haydi Türkiye’m, karınca kararınca” diye seslendi.

KIZI BUSE SEVİNÇTEN UÇTU

Babam geldi, güneş açtı

∂ Koronavirüs tedavisine evde devam edileceği açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından “Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son postumda ‘sen iyileştiğinde güneş açacak’ yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı” diye yazdı.

Twitter âdeta yıkıldı!

Terim’in taburcu edildiği haberinin ardından sosyal medyada taraftarlar sevinç çığlıkları attı. “Aramıza hoş geldin İmparator” diye seslenen sarı-kırmızılılar “9 da kapanır, Covid-19 da” diyerek Terim’in sözlerine atıfta bulundu.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NE

Muslera'dan ekipman

∂ Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Muslera'yla birlikte Gazi Ünversitesi'ne koronavirüs mücadelesi için ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, yaptığı açıklamada duydukları memnuniyeti dile getirip, bu yardımın unutulmaz olduğunu belirterek çifte teşekkür etti.