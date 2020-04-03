Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Millî Dayanışma Kampanyası” giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya bir milyon lira katkı sağladı. Diğer yandan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da 5 milyon 61 TL bağış ile kampanyaya destek olacağını söyledi.

> Keşke duyulmasaydı

Türkiye’nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu söylerken “İnsanlar can derdine düşmüşken malın, mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde ‘Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi’ vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya büyük bağış yapanlar:

∂ TFF: 1.923.000 TL

∂ Şenol Güneş: 1.000.000 TL

∂ F.Bahçeli futbolcular : 5.000.000 TL

∂ Galatasaray: 500.000 TL

∂ Beşiktaş: 1.903.000 TL

∂ Alanyaspor: 500.000 TL

∂ Antalyaspor: 500.000 TL

∂ Başakşehir: 2.014.000 TL

∂ Konyaspor: 701.922 TL

∂ Göztepe: 1.000.000 TL

∂ Rizespor: 1.304.700 TL

∂ Kayserispor: 196.600 TL

∂ Denizlispor: 120.000 TL

∂ Ertuğrul Doğan: 5.061.000 TL

∂ Abdülkadir Ömür: 215.000 TL

∂ Nesine: 1.500.000 TL