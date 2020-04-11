Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sebebiyle bütün kulüpler maddi olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Avrupa’nın devleri şimdiden oyuncu maaşlarında ciddi indirimler yapmaya başladı. Galatasaray’da da teknik direktör Fatih Terim, scout ekiplerine önümüzdeki sezon için genç, potansiyeli yüksek ancak maliyeti düşük oyuncular için araştırma görevini verdi. Scout ekipleri bu veriler ışığında çalışmalar yaparken tecrübeli teknik hoca ise altyapılardaki isimleri tek tek inceliyor. Terim, önümüzdeki sezon yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması durumunda hangi oyuncuları takıma monte edebileceğinin hazırlıklarına şimdiden başladı.

> Sahne artık onların

Tecrübeli teknik adam bu sezon forma durumlarına göre birçok genç oyuncusunu dönüşümlü olarak A Takım ile idmanlara çıkarıp, onlarla yakinen ilgilendi. Hatta bazı isimleri maç kadrosuna dâhil ettiği karşılaşmalar da oldu. Salgının kontrol altına alınıp antrenmanların tekrar başlaması ile de altyapının potansiyelli isimleri deyim yerindeyse hızlandırılmış programa alınacak ve önümüzdeki sezon A Takım seviyesine hazır hâle getirilecekler. Hemen hemen her bölge için en az bir isim A Takım’a takviye edilecek. Bunun için Terim şimdiden bazı isimleri gözüne kestirdi.

İŞTE O GENÇLER

Emin Bayram (Stoper, ön libero)

Atalay Babacan (Orta saha)

Yunus Akgün (Kanat)

Erkan Süer (Orta saha)

Işık Kaan Arslan (Stoper)

Erencan Yardımcı (Forvet)

Süleyman Luş (Sol bek)

Ali Yavuz Kol (Kanat ve forvet) (Tarsus İY kiralık)

OYUNCULARIN MAÇ KEYFİ

Konsol savaşları

∂ Galatasaraylı futbolcular salgın günlerini evde antrenman yaparak ve oyun oynayarak geçiriyor. Oyuncuların en büyük keyfi ise konsol üzerinden futbol maçı yapmak. Jimmy Durmaz bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken Donk’u yendiğini duyurdu...