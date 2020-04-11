Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırtına da koronavirüs mağduru... Liglerin ertelenmesi, yayıncı kuruluşun ödeme musluğunu şimdilik kapatmasının ardından Süper Lig kulüpleri zora girdi. İşte onlardan birisi de lider durumda bulunan Trabzonspor. Bordo-mavililer, personel maaşları için devletin açtığı kapıyı çaldı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi yaklaşık 1,5 milyon TL civarındaki personel maaşları için İŞKUR’a müracaat edip kısa ödeme istedi. Böylece kritik dönemde hem kulüp nefes alacak hem de çalışanlar mağdur olmayacak.

> Futbolcular belirsiz

Kulüp personelinde bu durum yaşanırken, futbolcu ve teknik ekibin durumu belirsizliğini koruyor. TFF’nin liglerin durumuyla ilgili alacağı karar bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa’da dev kulüplerin yaptığı gibi futbolcu ve teknik ekip ücretlerinde indirime gidebileceklerini söylemiş ancak henüz görüşmelere başlamadıklarını belirtmişti. Teknik ekip ve futbolcular da bu konuda kulübe yardımcı olmaya hazır.

Şaşırtan açıklama

Trabzonspor’un eski yöneticisi Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Kalacaklar” dediği Sosa ve Novak’la ilgili “Yabancı oyuncular kalmak ya da kalmamak arasında yeni bir değerlendirme yapacaktır. Sosa ve Novak'ın kalmama ihtimali var” dedi.