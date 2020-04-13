Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TuttomercatoWeb'e konuşan 46 yaşındaki futbol adamı "Vücudum biraz zayıf düştü, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydım ancak şimdi Allah'a şükürler olsun iyileşiyorum. Şimdi 15 gün karantina altında kalacağım. Virüse yakalandığım ilk gün boğaz ağrım vardı, ikinci gün ise ateşim çıktı ve 37,5 derecenin altına inmedi” dedi.

> İyi ki sigarayı bırakmışım

Reçber sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha sonra iştahım kesildi, koku ve tat duyularımı kaybettim ve sürekli öksürmeye başladım. Kabul etmem gerekir ki, virüsü ilk başta ciddiye almadım, basit bir grip diye düşündüm. Ateşim düşmedi ve yedinci gün çok yükseldi. Hayatımın en zorlu maçlarından biriydi fakat sonunda bitti. Beş yıl önce sigarayı bıraktığım için şanslıyım.”