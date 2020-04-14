Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında flaş kararlar çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada virüs salgını ve yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması sebebiyle kulüplerin zor günler geçirdiği vurgulanırken, “Yayıncı kuruluşun kararını ivedilikle gözden geçirerek, futbol ailesinin içinde yer aldığı pozisyonun öneminin farkına varacağına ve bu hatasından döneceğine olan inancımız şu an için tamdır. Aksi takdirde yayın sözleşmesinin geri kalan süresinin akıbetine ilişkin endişelerimiz doğacaktır” denildi.

> Teknik heyet de dahil

Birlik açıklamasında bu sezon için kulüplerin gerek futbolcu, gerekse teknik heyet ve menajerlerle indirim konusunda karşılıklı anlaşma yolunu seçeceklerini vurgularken, “Anlaşma olmaz ise, ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacaktır. Her kulüp oyuncusuyla indirim oranına kendi karar verecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri, ligler başladıktan sonra yapılacaktır” kararını aldı.

‘BİZE GELİN’ DEMİŞLERDİ

FIFA'lık olabilirler

∂ Kulüpler Birliği dün futbolculara aba altından sopa gösterse de FIFA’nın geçen hafta aldığı karar durumun hiç de istenilen gibi olmayacağını gösteriyor. Futbolcu sözleşmelerinin virüs sebebiyle lig bitimine kadar uzatılacağını ilan eden FIFA, oyuncularla indirim konusunda anlaşma olmaması hâlinde kulüplerin ekonomik durumlarını değerlendirerek kendisinin karar vereceğini açıklamıştı. Bu durumda önümüzdeki günlerde birçok kulüp oyuncularıyla FIFA’lık olabilir.