Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Kulüpler Birliği’nin telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda koronavirüs vakasının futbola verdiği zararları en aza indirmek için “Menajer, teknik direktör ve futbolcu sözleşmelerini ya donduralım, ya yeniden yapılandıralım ya da feshedelim” şeklindeki kararını, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve CAS hâkimi Türker Arslan, gazetemize değerlendirdi. Tecrübeli spor hukukçusu, “Kulüpler Birliğinin talebi tavsiye niteliğindedir, TFF’yi kimse böyle bir yaptırıma zorlayamaz. Tamam, ortada bir salgın var ama o başka, sözleşmeler hukuku başka bir şey. Bu uluslararası hukuk açısından kişisel insan haklarına aykırı bir durumdur” dedi.

> FIFA karar verir

“Kimse kimseye şartlar ne olursa olsun, ‘Ben senin sözleşmeni kısalttım, uzattım ya da dondurdum’ diyemez” ifadelerini kullanan Türker Arslan “Karşılıklı anlaşma şart. Burada ana karar verici FIFA’dır. Çatı organı olarak FIFA bu süreçte kulüplere “sözleşmelere uymayı” tavsiye etmiştir. Federasyonlar, bu açıklamaya uymak zorundadır. FIFA’nın izni dışında bir talebi yerine getiremez ama kulüpler, menajerler, teknik adamlar ve futbolcular ile karşılıklı oturarak ikili görüşmeler yoluyla aralarında bu mağduriyeti tatlıya başlayabilirler. Liglerin nasıl bitirileceği konusunda ise TFF tam yetki sahibidir” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER AYAĞA KALKTI

Yayıncıyı değiştirelim!

∂ Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un maçların oynanmadığı gerekçesiyle nisan ayı ödemelerini yapmaması kulüplerin tepkisini çekti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin yayıncı kuruluşun kendilerini yarı yolda bıraktığını söylerken “Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Alternatiflere bakmamız lazım. Gerekirse yayıncıyı değiştirelim” çıkışında bulundu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de “Biz kulüpler olarak fedakârlık yapıp indirimi kabul etmiştik. Karşı taraftan aynı iyi niyeti göremiyoruz. İnşallah bu yanlıştan dönerler” derken Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de “Bizim beklentimiz de şimdi yayıncı kuruluşun fedakârlık yapması” dedi.