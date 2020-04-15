Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe’de yönetim, Covid-19 salgınıyla gelirlerin dibe vurması üzerine tedbir paketini devreye soktu. Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasıyla en büyük gelir kaleminden de mahrum kalan sarı-lacivertliler, maçlar oynanmaya başlayana kadar oyunculara ödeme yapmama kararı aldı. Kulübü borç batağından kurtarmak için yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç, öngörülemez süreçle zaten yetersiz olan gelirler de suyunu çekince, aldıkları kararı futbolculara tebliğ etti. Ücret indirimi konusuna anlayışla yaklaşan oyuncular bu son gelişmeden çok hazzetmedi. Özellikle bazı yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.

> Ürün satışı durdu

Fakat mevcut şartlarda başka bir alternatif de görünmüyor. Zira ödemelerin zaten iki ay geriden geldiği Fenerbahçe’de yayın ve maç gelirleri gibi ürün satışları da dibe vurmuş durumda. Virüs sebebiyle mağazalarını kapatan Fenerium da çok ciddi kayıpta. 30 Ocak’ta kadar 141 bin forma satışı yapan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 2,5 aylık dönemde ancak 13 bin 645 bin forma satabildi. Salgın sonrası internet üzerinden yapılan satışların 4 bin adette kaldığı öğrenilirken toplam 154 bin 645 forma satışı son yılların en düşük rakamı oldu. Yönetimin dertleri bununla da bitmiyor. Kadroda düşünülmeyen Zanka da 1,7 milyon avroluk maliyetiyle geri dönecek.

Muriç liste başı

∂ Avrupa devlerini peşine koşturan Vedat Muriç için ilk ciddi atak Lazio’dan geldi. En ciddi rakibi Tottenham’ın Muriç için teklif hazırladığını duyan İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerle masaya oturdu. Sportif direktör Igli Tare, Fenerbahçe’nin 20 milyon avroluk bonservis talebinde indirim istedi. Ancak, yönetim bu talebi olumsuz karşıladı. İtalyan basını ise Lazio’nun transfer listesinin ilk sırasına yazdığı Kosovalı için bu rakamı göze aldığını yazdı.

65 YAŞ ÜSTÜNE

Fener erzak dağıttı

∂ F.Bahçe, kulüp üyelerinin yanı sıra futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan bütün 65 yaş üzeri taraftarlara erzak dağıtmaya başladı. Getir firmasıyla iş birliğiyle hazırlanan kolide gıda ve temizlik ürünleri bulunduğu açıklandı.

PARA DEĞİL EKİP

Kaplan bitiyor

∂ Fenerbahçe’nin altyapı koordinatörlüğü için düşündüğü Mustafa Kaplan’la görüşmeler devam ediyor. İzleme komitesinde de yer alacak Kaplan’ın yönetimle para konuşmadığı, tek şartının ekibiyle beraber görev yapmak olduğu öğrenildi.

Obradovic bağırıyorsa haklıdır!

Fenerbahçe’den ayrılıp NBA’de New Orleans Pelicans’a transfer olan İtalyan basketbolcu Nicolo Melli, ülke basınına konuştu. Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olan Zeljko Obradovic’e methiyeler düzen Melli “Obra birine bağırıyorsa yüzde 99 haklıdır. Bunu herkes bilir. Tartışacak bir şey yok. Bir hedefi var çünkü. Salonda ayakta alkışlandığında ise bizi gösterirdi, ben de gülerdim” sözlerini kullandı.